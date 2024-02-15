Жванецкий был русофобом! По поводу казуса на открытии памятника Жванецкому

Александр Доливо Следует сказать правду об откровенном долбоёбе, губернаторе Ростовской области Василии Голубеве. Таких идиотов на государственной службе очень много и хотелось бы чтобы наш Президент наконец то изба-вился от этой 5-й колонны и просто от крутых тупоголовых идиотов после выборов!

АС Анатолий Страшко Верно, любой семит еврейской ветви это персона с кукишем в кармане. Все они антисоциальные элементы в нашем , православном понимании. Их социальность только в коконе еврейских постулатов. Поэтому они инородные для любого государства. Даже у себя в Сраиле они делятся на не совсем евреев и совсем евреев. Они гонимы. И хорошо знают почему. Но не желают меняться вплоть даже до полного истребления. Ведь на Земле есть исчезнувшие народы.