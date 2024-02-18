Медведев отреагировал на договор между Францией и Украиной картинкой

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал в воскресенье, 18 февраля, на подписание соглашения о гарантиях безопасности между Францией и Украиной картинкой в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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