У богатых жизнь другая: «Гостевой клуб лицея Оран» — классическая японская комедия с чаепитиями

Всё когда-то случается в первый раз, вот и студия Bones, знающая толк в «Моей геройской академии» и «Прозе бродячих псов», сериалах с обилием экшна, в середине нулевых взялась за адаптацию манги куда более мирной и романтической.
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