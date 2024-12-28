За год проект «Петербургский дизайн» собрал почти 200 локальных брендов

Их разместили в крупных торговых центрах города Порядка 200 брендов местных производителей было представлено в проекте «Петербургский дизайн» в 2024 году, сообщили в пресс-службе Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города.
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