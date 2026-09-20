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Калужские новости

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«Калуга» начинает матч против «Сибири»: составы команд

«Калуга» начинает матч против «Сибири»: составы команд

Матч между «Сибирью» и «Калугой» в рамках Второй лиги по футболу начнется в 13:00. Представляем составы команд.

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