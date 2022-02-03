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«Почта России» и «Интер РАО» учредили нового оператора ГИС ЖКХ

Новым оператором государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) стало совместное предприятие «Почты России» и «Интер РАО" — АО «Оператор информационной системы», 3 февраля сообщила пресс-служба «Почты России».

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