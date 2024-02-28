Депутаты предложили разрешить тратить маткапитал на лекарства и лечение детей

Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия – за правду» внесли в Госдуму законопроект, по которому предполагается разрешить родителям тратить деньги из маткапитала на лекарства для детей или их лечение в частных клиниках.
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