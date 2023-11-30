Arado Ar 234, Фау-1 - оружие, которое Третий рейх применял против Великобритании в последние годы Второй мировой войны

Модест

Кто сейчас мешает наладить производство Фау-1? Простые, дешёвые и дальнобойные. Современную электронику воткнуть и одной ракеткой можно заменить 20 Гераней. Самое оно - бомбить мосты, ж.д. узлы, тоннели, бетонированные укрепы и электростанции. Неплохая альтернатива МИГ-31 с Кинжалом. Немцы уже под конец войны наклепали их больше 10 тысяч, при серьёзном дефиците всех составляющих. Ревёт конечно громко прямоток, но это даже лучше - пусть шаровары чаще снимают при медвежьей болезни.