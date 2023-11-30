НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 609 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Так ещё человеческий фактор. Наши противники даже музыку русскую не выносят. От газмановской "Вперёд Россия" нервы сд...Ходаковский: такт...
  • Надежда Белугина
    С удовольствием ролик досмотрела до конца.  Звук родной какой-то: буль-буль-буль... Буль-буль-буль...Появились кадры п...
  • Надежда Белугина
    Думаю, всё равно нам придётся расхлёбывать, так пусть хоть не из бюджета. Сами олигархи пожадничают, а тут придётся -...Власти США хотят ...

Arado Ar 234, Фау-1 - оружие, которое Третий рейх применял против Великобритании в последние годы Второй мировой войны

Arado Ar 234, Фау-1 - оружие, которое Третий рейх применял против Великобритании в последние годы Второй мировой войны

В последние годы Второй мировой войны, потерпев ряд серьезных поражений на Восточном фронте, руководство Третьего рейха предпринимало все возможные меры, чтобы не допустить успешного наступления союзников, открывших второй фронт 6 июня 1944 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Модест
Кто сейчас мешает наладить производство Фау-1? Простые, дешёвые и дальнобойные. Современную электронику воткнуть и одной ракеткой можно заменить 20 Гераней. Самое оно - бомбить мосты, ж.д. узлы, тоннели, бетонированные укрепы и электростанции. Неплохая альтернатива МИГ-31 с Кинжалом. Немцы уже под конец войны наклепали их больше 10 тысяч, при серьёзном дефиците всех составляющих. Ревёт конечно громко прямоток, но это даже лучше - пусть шаровары чаще снимают при медвежьей болезни.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх