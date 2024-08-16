Экипажи Ми-28 ударили «Вихрями» по ВСУ в Курской области

Российское Минобороны сообщило, что экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28нм ударили по скоплению бойцов, бронированной и автомобильной военной техники подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.
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