Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Гранатометчик-разведчик по имени Владислав перенёс три ранения, но каждый раз после лечения возвращался в строй: «Лучше прожить жизнь максимально, отдав себя полностью во благо своей страны, принести максимальную пользу, а не просто сидеть дома на диване», — уверен он.
Территория Героев...(151)
Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за материал. Героям - Слава! И живым, и павшим.
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9 час.
Светлана Митленко
Нам только смотреть... а они там гибнут. Я даже представить не могу, что чувствуют родные погибших Героев. Хотя со многими общаюсь... но этого не передать никакими словами.
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9 час.
Светлана Митленко
Спасибо, Верочка!
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9 час.
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