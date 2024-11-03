Территория Героев...(151)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Гранатометчик-разведчик по имени Владислав перенёс три ранения, но каждый раз после лечения возвращался в строй: «Лучше прожить жизнь максимально, отдав себя полностью во благо своей страны, принести максимальную пользу, а не просто сидеть дома на диване», — уверен он.