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Пассажиры рейса Красноярск– Санкт-Петербург провели 15 часов без еды

В маршрут пассажиров вмешалась непогода в Петербурге. Пассажиры рейса Nordwind из Красноярска в Санкт-Петербург оказались в сложной ситуации, проведя 15 часов без пищи из-за неблагоприятных погодных условий.

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