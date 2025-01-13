Пассажиры рейса Красноярск– Санкт-Петербург провели 15 часов без еды

В маршрут пассажиров вмешалась непогода в Петербурге. Пассажиры рейса Nordwind из Красноярска в Санкт-Петербург оказались в сложной ситуации, проведя 15 часов без пищи из-за неблагоприятных погодных условий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии