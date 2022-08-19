Царьград

4 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Блохин
    Как же эти подонки заебали и всё им как с гуся вода.Заслуживает подза...
  • Yury Gladishev
    Яблоко от яблони....Здесь не подзатыльник, а подж..ник (пинок) из Думы  заслужили оба!Заслуживает подза...
  • татьяна (ПОЛЯКОВА)
    А есть ли он этот МИР ?!  Думают, что спасутся, если что. Дудки, все полетим в тартарары. А там уж Бог разберётся, ко...Против русских со...

Путина без морального права не пущать: Лиз Трасс “сменила туфли” в честь саммита G20

Путина без морального права не пущать: Лиз Трасс “сменила туфли” в честь саммита G20

Министр иностранных дел Великобритании и по совместительству кандидат в президенты за очень короткий промежуток времени успела “переобуться” в части позиции о визите Владимира Путина в Индонезию, где в ноябре текущего года будет проходить сбор G20.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх