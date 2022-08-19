Путина без морального права не пущать: Лиз Трасс “сменила туфли” в честь саммита G20

Министр иностранных дел Великобритании и по совместительству кандидат в президенты за очень короткий промежуток времени успела “переобуться” в части позиции о визите Владимира Путина в Индонезию, где в ноябре текущего года будет проходить сбор G20.
Министр иностранных дел Великобритании и по совместительству кандидат в президенты за очень короткий промежуток времени успела “переобуться” в части позиции о визите Владимира Путина в Индонезию, где в ноябре текущего года будет проходить сбор G20.
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