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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью хочет сохранить Гонсало Гарсию в «Реале». «Фулхэм» прекратил работу над трансфером

Гонсало Гарсия Торрес , по всей видимости, не перейдет в « Фулхэм ». Ранее сообщалось, что Альваро Арбелоа, тренировавший «Реал» во второй половине прошлого сезона, хотел бы видеть форварда в своей новой команде.

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