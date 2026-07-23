Моуринью хочет сохранить Гонсало Гарсию в «Реале». «Фулхэм» прекратил работу над трансфером

Гонсало Гарсия Торрес , по всей видимости, не перейдет в « Фулхэм ». Ранее сообщалось, что Альваро Арбелоа, тренировавший «Реал» во второй половине прошлого сезона, хотел бы видеть форварда в своей новой команде.