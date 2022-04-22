В ГК "ВИС" прокомментировали забастовку водителей мусоровозов

Группа компания "ВИС", в которую входит региональный оператор по обращению с отходами "Экология-Новосибирск", официально прокомментировала ситуацию, сложившуюся в результате забастовки водителей мусоровозов и операторов подрядчика "ЭкоТранс-Н".