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В ГК "ВИС" прокомментировали забастовку водителей мусоровозов

В ГК "ВИС" прокомментировали забастовку водителей мусоровозов

Группа компания "ВИС", в которую входит региональный оператор по обращению с отходами "Экология-Новосибирск", официально прокомментировала ситуацию, сложившуюся в результате забастовки водителей мусоровозов и операторов подрядчика "ЭкоТранс-Н".

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