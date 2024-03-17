Явка избирателей в Петербурге составила 65,15 %

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта, ФедералПресс. В Петербурге к 15:00 проголосовали 2,5 млн избирателей. Таким образом, явка составила 65,15 %, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем телеграм-канале.
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