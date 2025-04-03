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Врач Таратухин перечисли болезни, на которые указывает потеря обоняния

Врач Таратухин перечисли болезни, на которые указывает потеря обоняния

Потеря способности улавливать запахи может быть, например, симптомом болезни Альцгеймера.Утрата способности различать запахи может быть связана с шестью заболеваниями или травмами носа.

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