Охотник с заряженным ружьем "случайно" зашел нацпарк "Земля леопарда" в Приморье

Инспекторы "Земли леопарда" задержали нарушителя, "случайно" зашедшего с огнестрельным оружием в национальный парк, где обитают редкие амурские тигры и дальневосточные леопарды, в том числе подопечный папы римского.
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