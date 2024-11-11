Игры по ЗОЖ.

Дидактические игры как средство формирования навыков здорового образа жизниДидактическая задача позволяет педагогическому работнику добиваться в игре конкретных результатов, ориентированных на развитие тех или иных качеств детей (формирование сенсорных способностей, развитие воображения, слухового восприятия и т.