Игры по ЗОЖ.

Дидактические игры как средство формирования навыков здорового образа жизниДидактическая задача позволяет педагогическому работнику добиваться в игре конкретных результатов, ориентированных на развитие тех или иных качеств детей (формирование сенсорных способностей, развитие воображения, слухового восприятия и т.
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