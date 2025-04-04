2025 год начался с антиалкогольных кампаний в целом ряде регионов России. Власти, в том числе Вологодской, Московской, Калужской областей, Бурятии, Як...

2025 год начался с антиалкогольных кампаний в целом ряде регионов России. Власти, в том числе Вологодской, Московской, Калужской областей, Бурятии, Якутии, Забайкалья и Санкт-Петербурга, существенно сужают временные рамки продажи алкоголя либо запрещают его реализацию в заведениях общепита, расположенных в жилых домах.
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