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Times: Ювелиры Европы заявили о задержках из-за санкций против алмазов из РФ

Times: Ювелиры Европы заявили о задержках из-за санкций против алмазов из РФ

Санкционные ограничения Европейского союза (ЕС) против алмазов РФ, которые принуждают проверять происхождения камней, спровоцировали крупные задержки, дополнительные расходы и критику со стороны покупателей.

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