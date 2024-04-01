Правительство планирует увеличить штрафы за простой цистерн с нефтепродуктами

Предложение Правительства об увеличении штрафов для компаний, задерживающих грузы в вагонах-цистернах с нефтепродуктами, вызвало негодование у владельцев автозаправочных станций (АЗС), которые утверждают, что такие меры не решат проблему, а лишь приведут к повышению цен на топливо в России.