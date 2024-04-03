Россия стала пятой экономикой мира

Россия, несмотря на беспрецедентное давление, сегодня пятая экономика мира и крупнейшая в Европе. Об этом пишет телеканал «Саратов 24« Фото: Наталья СомоваОпубликован новый рейтинг стран за 2023 год по показателю ВВП по ППС (валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности).