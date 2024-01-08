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В США заподозрили проведение "щекотливой" операции главе Пентагона

В США заподозрили проведение "щекотливой" операции главе Пентагона

Global Look Press/Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency Американский журналист HuffPost и New York Magazine Яшар Али задался вопросом, проводили ли главе Пентагона Ллойду Остину "щекотливую" операцию, из-за чего информацию о его госпитализации решили скрыть от общественности.

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Комментарии
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СС
Станислав Слезунов
Операция простая,пришили ухо от рыжего англоса
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17 час.
лина любимцева
Сифилис у него вырезали!!... Всем расскажи... Вот потому и не стал говорить!!
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15 час.
лл
лина любимцева
Хвост ему пришили, чтобы держал его &quot;трубой&quot;...
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15 час.

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