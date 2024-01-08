В США заподозрили проведение "щекотливой" операции главе Пентагона

Global Look Press/Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency Американский журналист HuffPost и New York Magazine Яшар Али задался вопросом, проводили ли главе Пентагона Ллойду Остину "щекотливую" операцию, из-за чего информацию о его госпитализации решили скрыть от общественности.
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