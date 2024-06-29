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Военное обозрение

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Опубликованы кадры полёта одного из переданных ВСУ вертолётов Sea King

Опубликованы кадры полёта одного из переданных ВСУ вертолётов Sea King

На кадрах можно увидеть полет над водоемом одного из переданных Киеву немецкими властями вертолетов Sikorsky S-61 Sea King.

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