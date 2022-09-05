Правительство расширило ТОР "Михайловский" под новое предприятие в Уссурийске

Границы территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский" в Уссурийске будут расширены за счёт включения дополнительного земельного участка, что позволит запустить новый инвестиционный проект.
Популярные статьи
- Российские десантники уничтожили наступающие подразделения ВСУ
- В Ставропольском крае гражданка привлечена к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации
- Корвет Балтфлота «Стойкий» выполнил электронные пуски ракетным комплексом и средствами ПВО по кораблям и воздушным целям условного противника в Балтийском море
Свежие комментарии