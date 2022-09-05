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Правительство расширило ТОР "Михайловский" под новое предприятие в Уссурийске

Правительство расширило ТОР "Михайловский" под новое предприятие в Уссурийске

Границы территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский" в Уссурийске будут расширены за счёт включения дополнительного земельного участка, что позволит запустить новый инвестиционный проект.

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