Леди Mail.ru
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Леди Mail.ru

186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sergeu
    Лучше вытащи из себя деревню.Регина Тодоренко ...
  • Оксана Санина
    Дай Бог тебе доченьку, Ирина!Ирина Тонева расс...
  • Виталий Кирпиченко
    Надо же быть таким... очень модным мальчиком.«Большой секрет»:...

Иван Ургант прочитал лекцию в МГИМО

Иван Ургант прочитал лекцию в МГИМО

Иван Ургант прочитал лекцию в МГИМО45-летний Иван Ургант, который недавно сообщил о своем грядущем отъезде в Дубай, выступил перед студентами МГИМО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алина Белова
Нахождение Урганта  в МГИМО -  это называется  агитация  и пропаганда.   За это  кто-то  должен быть наказан и не порицанием , а минимум  увольнением и до конца жизни запретом на работу с  молодёжью. Предатель читает лекцию в  высшем учебном  заведении -  это  нонсенс. Как  такое  могло  случиться?
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх