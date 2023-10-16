Иван Ургант прочитал лекцию в МГИМО45-летний Иван Ургант, который недавно сообщил о своем грядущем отъезде в Дубай, выступил перед студентами МГИМО.
Иван Ургант прочитал лекцию в МГИМО
Комментарии
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Алина Белова
Нахождение Урганта в МГИМО - это называется агитация и пропаганда. За это кто-то должен быть наказан и не порицанием , а минимум увольнением и до конца жизни запретом на работу с молодёжью. Предатель читает лекцию в высшем учебном заведении - это нонсенс. Как такое могло случиться?
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