Иван Ургант прочитал лекцию в МГИМО

Алина Белова

Нахождение Урганта в МГИМО - это называется агитация и пропаганда. За это кто-то должен быть наказан и не порицанием , а минимум увольнением и до конца жизни запретом на работу с молодёжью. Предатель читает лекцию в высшем учебном заведении - это нонсенс. Как такое могло случиться?