Еще раз, для тех кто на меня указывал пальцем и смеялся когда последние 10 лет я пытался объяснить людям в публичных местах, что все что они знают о США—это в основном сказки, при всем при том, что СШ

Еще раз, для тех кто на меня указывал пальцем и смеялся когда последние 10 лет я пытался объяснить людям в публичных местах, что все что они знают о США—это в основном сказки, при всем при том, что США действительно остаются в том числе военной супердержавой, но совсем не того масштаба и … .
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