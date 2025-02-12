Еще раз, для тех кто на меня указывал пальцем и смеялся когда последние 10 лет я пытался объяснить людям в публичных местах, что все что они знают о США—это в основном сказки, при всем при том, что СШ

Еще раз, для тех кто на меня указывал пальцем и смеялся когда последние 10 лет я пытался объяснить людям в публичных местах, что все что они знают о США—это в основном сказки, при всем при том, что США действительно остаются в том числе военной супердержавой, но совсем не того масштаба и … .