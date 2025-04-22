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Томпсон о 2+1 у Овечкина в игре с «Монреалем»: «Он лучший игрок в мире, что тут еще сказать? Играть с ним в одной команде – настоящая честь»

Капитан «Вашингтона» оформил дубль в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:2 ОТ, 1-0).

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