Запад переживал не зря: Заявление Пригожина повергло врагов в шок

Анастасия Гончарова

Дебил ты ебаный, чухан , а не север!🤪И Пригожин и Музыканты наши Герои и за спинами ни у кого не прятались,а дрались как подобает Настоящим Воинам ,Защитникам своего Отечества!👍👍👍👍👍👍👍