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Запад переживал не зря: Заявление Пригожина повергло врагов в шок

Запад переживал не зря: Заявление Пригожина повергло врагов в шок

События связанные с предательством Эрдогана, суета с предстоящим саммитом БРИКС, прошедшее мероприятие Россия-Африка, растущий как на дрожжах доллар, да и общая обстановка на известном направлении, потихоньку отодвинули фигуру "мятежного бизнесмена" Евгения Пригожина на второй план.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
Дебил ты ебаный, чухан , а не север!🤪И Пригожин и Музыканты наши Герои и за спинами ни у кого не прятались,а дрались как подобает Настоящим Воинам ,Защитникам своего Отечества!👍👍👍👍👍👍👍
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12 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
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8 час.
Вик Норд
Девочка,сходите вымойте язык с хлоркой,а то бо-бо будет от говна.
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