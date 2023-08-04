События связанные с предательством Эрдогана, суета с предстоящим саммитом БРИКС, прошедшее мероприятие Россия-Африка, растущий как на дрожжах доллар, да и общая обстановка на известном направлении, потихоньку отодвинули фигуру "мятежного бизнесмена" Евгения Пригожина на второй план.
Запад переживал не зря: Заявление Пригожина повергло врагов в шок
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анастасия Гончарова
Дебил ты ебаный, чухан , а не север!🤪И Пригожин и Музыканты наши Герои и за спинами ни у кого не прятались,а дрались как подобает Настоящим Воинам ,Защитникам своего Отечества!👍👍👍👍👍👍👍
Ответить
12 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Весь мир должен понять Русский народ не ждет чуда, он чудит сам....
Ответить
8 час.
Вик Норд
Девочка,сходите вымойте язык с хлоркой,а то бо-бо будет от говна.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии