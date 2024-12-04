В челябинском поселке в кранах может появиться зеленая вода

В поселке АМЗ в Челябинске может измениться цвет водопроводной воды. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 5 по 10 декабря в Советском районе города МУП «ЧКТС» будет проводить проверку тепловых и внутридомовых сетей на наличие утечек с помощью органического красителя.