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В челябинском поселке в кранах может появиться зеленая вода

В челябинском поселке в кранах может появиться зеленая вода

В поселке АМЗ в Челябинске может измениться цвет водопроводной воды. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 5 по 10 декабря в Советском районе города МУП «ЧКТС» будет проводить проверку тепловых и внутридомовых сетей на наличие утечек с помощью органического красителя.

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