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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сочи» о стадионе «Фишт» для «Черноморца»: «Если как резервный — это одно дело. В первую очередь комфортно должно быть команде, базирующейся на арене все время»

Сообщалось, что новороссийский клуб не пройдет лицензирование в Мир РПЛ, если не найдет подходящую арену.

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