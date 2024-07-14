Диетолог назвала продукты, защищающие мозг от болезни Альцгеймера и Паркинсона

Помогут они и от депрессии Диетолог из Великобритании Эмили Лиминг рассказала, что причиной таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона, становится хроническое воспаление мозга, пишет «МК Питер».
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