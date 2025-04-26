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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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UFC on ESPN 66: Пратес – Гэрри и другие бои, начало главного карда – в 4:00

В ночь с 26 на 27 апреля в Канзас-Сити (США) пройдет турнир UFC on ESPN 66. В главном поединке вечера подерутся Иэн Гэрри (14-1) и Карлос Пратес (21-6).

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