Два украинских агента арестованы в Ростове-на-Дону

Они собирали данные о ВС РФ и передавали спецслужбам Украины.фото: nac.gov.ru--> В Ростове-на-Дону выявили и арестовали двух украинских агентов, которые собирали данные о подразделениях, участвующих в спецоперации, сообщает 26 января пресс-служба ФСБ.