Как «Арабская весна» стала концом для Украины

Алексей Муратов. Термин «цветные революции» возник примерно в 2004 году, как раз после протестов в Грузии, «тюльпановых» беспорядков в Кыргызстане и «оранжевого» переворота на Украине, который создал базу для будущего евромайдана.
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