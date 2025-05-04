БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Стуб. Это. Как. На. Русский. СтупорФинляндия осознал...
  • Владимир Степанян
    Плюй в глаза, скажет Божья роса. Это я про тех, кто может, но не принимает решение на запрет возвращения в Россию хот...Её погоны - «прос...
  • Вячеслав Денисов
    Чиновники у саудитов - люди сказочно богатые, по нашим меркам, отчего взяток на бытовом уровне у них не может быть в ...«Как были нахлебн...

Как «Арабская весна» стала концом для Украины

Как «Арабская весна» стала концом для Украины

Алексей Муратов.   Термин «цветные революции» возник примерно в 2004 году, как раз после протестов в Грузии, «тюльпановых» беспорядков в Кыргызстане и «оранжевого» переворота на Украине, который создал базу для будущего евромайдана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх