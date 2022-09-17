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Депутат Милонов о признании Галкина иноагентом: он продает себя за деньги

Депутат Милонов о признании Галкина иноагентом: он продает себя за деньги

Юморист Максим Галкин (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) был признан иноагентом в России. Подобные ему артисты не стремятся реализовать свой талант, а пытаются превратить его в политическую конъюнктуру и продать тем, кто платит больше.

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