Депутат Милонов о признании Галкина иноагентом: он продает себя за деньги

Юморист Максим Галкин (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) был признан иноагентом в России. Подобные ему артисты не стремятся реализовать свой талант, а пытаются превратить его в политическую конъюнктуру и продать тем, кто платит больше.