В России захотели переименовать коктейль «Кровавая Мэри» в честь Байдена

С инициативой выступил депутат Михаил Шеремет Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет предложил переименовать коктейль «Кровавая Мэри» в честь американского президента Джо Байдена и назвать его «Кровавый Джо», пишет «РИА Новости».
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