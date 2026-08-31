В одном из цехов завода «Каргилл» произошло возгорание 🔥🔥🔥 Такую легенду отрабатывали в городе Новоаннинском во время проведения комплексного практического учения по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации на маслоэкстракционном заводе.