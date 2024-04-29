Шоу-бизнес: Любимый ушёл от неё к бывшей жене, а когда хотел вернуться, она его не простила: О чем всю жизнь жалела Ирина Шевчук

Юная, с большими глазами и грустным взглядом - именно так многие вспоминают непревзойденную Ирину Шевчук, воплотившую на экране Риту Осянину в легендарном фильме Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие".
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