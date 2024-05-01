В Екатеринбурге состоялся концерт, посвящённый празднику весны и труда. Наши предки связывали первое мая с пробуждением природы и началом сельскохозяйственных работ.
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В Екатеринбурге состоялся концерт, посвящённый празднику весны и труда. Наши предки связывали первое мая с пробуждением природы и началом сельскохозяйственных работ.
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