Роджерс: Дугин и Шваб, консервы, либерда и прогресс

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ По сути вроде правильно, но очень уж сумбурно и многословно, а потому многие вряд ли оценят, ибо это допустимо в разговоре. Письменно же должно быть кратко и по существу, чтобы каждый понял и оценил.