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СССР-Россия

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Роджерс: Дугин и Шваб, консервы, либерда и прогресс

Роджерс: Дугин и Шваб, консервы, либерда и прогресс

Как это часто бывает, я не собирался писать про Дугина, но тут вышло его интервью у Такера Карлсона…Понятно, почему Дугин интересен западной пропаганде.

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Комментарии
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Федор Родников
Мда.с-есть о чём подумать.😉
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15 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ По сути вроде правильно, но очень уж сумбурно и многословно, а потому многие вряд ли оценят, ибо это допустимо в разговоре. Письменно же должно быть кратко и по существу, чтобы каждый понял и оценил.
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14 час.
TF
Tatyana Fedotova
В принципе многое верно. Сейчас действительно идёт подмена понятий. Свобода сейчас это не право на выбор, а свобода теперь это безнаказанность и безответственность, вседозволенность и эгоизм.
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13 час.

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