Светлана Гурьянова объяснила употребление слова "кофе" в русском языке

Филолог Светлана Гурьянова разъяснила, что слово "кофе" в среднем роде допустимо в разговорной речи и закреплено в словарях как "разговорное".
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