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«Влияет на мешки под глазами»: Сергей Жуков рассказал, мешают ли дети его карьере

«Влияет на мешки под глазами»: Сергей Жуков рассказал, мешают ли дети его карьере

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, будучи многодетным отцом (у него их пять), успевает не только уделять внимание семье, но и активно работать — выступать на сцене, сниматься в фильме и писать сценарий к сериалу «Плакса».

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