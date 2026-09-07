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The Eurasia Daily news agency

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General Ter-Grigoryants: I will no longer return to Armenia, which is ruled by traitors

General Ter-Grigoryants: I will no longer return to Armenia, which is ruled by traitors

The current Armenian authorities have betrayed their people. This was stated by one of the key participants in the formation Armenian Armed Forces Lieutenant General Norat Ter-Grigoryants.

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