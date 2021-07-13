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ВСУ выпустили по ЛНР 43 снаряда

ВСУ выпустили по ЛНР 43 снаряда

За сутки ВСУ три раза вели огонь по окрестностям республики из 82-мм миномётов, различных типов гранатомётов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на представительство ЛНР в СЦКК.

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