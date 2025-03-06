Прогноз погоды в Крыму на четверг.• Симферополь: +15°, облачно• Севастополь: +12°, облачно• Ялта: +17°, облачно• Алушта: +18°, облачно• Евпатория: +12°, облачно• Саки: +11°, облачно• Бахчисарай: +15°, облачно• Джанкой: +18°, облачно• Судак: +15°, облачно• Феодосия: +15°, облач.
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