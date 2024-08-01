Нового министра финансов представили коллективу

Новый министр финансов Виктория Белоус была представлена коллективу министерства, отмечает Noi.md. В ходе презентации премьер-министр Дорин Речан поблагодарил Петра Ротару за проделанную в министерстве работу и отметил, что Виктория Белоус продемонстрировала необходимый профессионализм в управлении налоговой политикой.
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