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Региональная Юридическая Служба

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В России будет установлена квота на вино в магазинах и ресторанах

В России будет установлена квота на вино в магазинах и ресторанах

Фото: rg.ru В России предложили ввести квоту на российское вино в ресторанах и магазинах. Минпромторг разработал законопроект, который обязывает установить обязательную долю отечественного вина на уровне не менее 20% от общего ассортимента вин, представленных покупателям, можно сказать, что это полезные новости.

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