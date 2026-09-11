Матрас с клопами за 300 тысяч: как некоторые построили бизнес на исках к своим квартирантам

Человек приходит снимать квартиру — а уходит без депозита, со счётом на сотни тысяч рублей и судебным иском за «испорченную» мебель, которая была ветхой ещё до его заселения.
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