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Аргументы недели

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Матрас с клопами за 300 тысяч: как некоторые построили бизнес на исках к своим квартирантам

Матрас с клопами за 300 тысяч: как некоторые построили бизнес на исках к своим квартирантам

Человек приходит снимать квартиру — а уходит без депозита, со счётом на сотни тысяч рублей и судебным иском за «испорченную» мебель, которая была ветхой ещё до его заселения.

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