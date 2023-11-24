Добрый Мир
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Добрый Мир

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Предательство стоило дорого: Россия, Турция и Иран одним росчерком убрали Армению из двух важнейших проектов

Предательство стоило дорого: Россия, Турция и Иран одним росчерком убрали Армению из двух важнейших проектов

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Комментарии
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Лев Добрый
Надо только меньше говорить, а больше делать, чтобы этот недоумок, как можно быстрее, понял куда он влип!😎😀👈👍
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